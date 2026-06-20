Пассажир поезда "Киев-Одесса" заявила о домогательствах в вагоне: полиция начала расследование
Пассажир- одного из поездов "Укрзализныци" сообщила о случае домогательств во время поездки. По её словам, незнакомый мужчина вел себя назойливо и начал приставать к ней в вагоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".
Что рассказала пассажир об инциденте в поезде?
Как отмечается, инцидент произошел в поезде по маршруту "Киев - Одесса". По словам девушки, около 4 утра она проснулась от того, что кто-то прикасался к ее груди. Сначала она не поверила и подумала, что ей это показалось.
"Когда открыла глаза, увидела, что надо мной сидит мужчина. Я отвернулась, но он подсунулся ближе и снова начал прикасаться ко мне руками", - написала девушка в соцсети.
Также девушка заявила, что спросила у мужчины, зачем он это делает, но тот ответил, что "просто так хочется". Потерпевшая отметила, что обращалась за помощью к проводнику, но ей отказали.
Реакция "Укрзализныци" на сообщение о домогательствах
В "Укрзализныце" сообщили, что уже знают об инциденте, связываются с пассажиром и выясняют все обстоятельства ситуации.
Также в полиции начали расследование по факту совершения любых насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшей.
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