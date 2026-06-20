Пасажирка поїзда "Київ-Одеса" заявила про домагання у вагоні: поліція розпочала розслідування (оновлено)

Пасажирка одного з поїздів "Укрзалізниці" повідомила про випадок домагань під час поїздки. За її словами, незнайомий чоловік поводився нав’язливо та почав чіплятися до неї у вагоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "канал 24".

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Що розповіла пасажирка про інцидент у поїзді?

Як зазначається, інцидент стався у поїзді за напрямком "Київ - Одеса". За словами дівчини, близько 4 ранку вона прокинулася від того, що хтось торкався її грудей. Спочатку вона не повірила й подумала, що їй це здалося.

Коли розплющила очі, побачила, що наді мною сидить чоловік. Я відвернулася, але він підсунувся ближче й знову почав торкатися мене руками", - написала дівчина у соцмережі.

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Також дівчина заявила, що запитала у чоловіка, навіщо він це робить, але той відповів, що "просто так хочеться". Потерпіла зазначила, що зверталася по допомогу до провідника, але їй відмовили.

Реакція "Укрзалізниці" на повідомлення про домагання

В "Укрзалізниці" повідомили, що вже знають про інцидент, зв'язуються з пасажиркою та встановлюють усі обставини ситуації.

Також у поліції розпочали розслідування за вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи.

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Оновлена інформація

Тим часом, чоловік, якого ідентифікували користувачі соцмережі, вже заявив про погрози та розповів свою версію події: