Пасажирка поїзда "Київ-Одеса" заявила про домагання у вагоні: поліція розпочала розслідування (оновлено)
Пасажирка одного з поїздів "Укрзалізниці" повідомила про випадок домагань під час поїздки. За її словами, незнайомий чоловік поводився нав’язливо та почав чіплятися до неї у вагоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "канал 24".
Що розповіла пасажирка про інцидент у поїзді?
Як зазначається, інцидент стався у поїзді за напрямком "Київ - Одеса". За словами дівчини, близько 4 ранку вона прокинулася від того, що хтось торкався її грудей. Спочатку вона не повірила й подумала, що їй це здалося.
Коли розплющила очі, побачила, що наді мною сидить чоловік. Я відвернулася, але він підсунувся ближче й знову почав торкатися мене руками", - написала дівчина у соцмережі.
Також дівчина заявила, що запитала у чоловіка, навіщо він це робить, але той відповів, що "просто так хочеться". Потерпіла зазначила, що зверталася по допомогу до провідника, але їй відмовили.
Реакція "Укрзалізниці" на повідомлення про домагання
В "Укрзалізниці" повідомили, що вже знають про інцидент, зв'язуються з пасажиркою та встановлюють усі обставини ситуації.
Також у поліції розпочали розслідування за вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи.
Оновлена інформація
Тим часом, чоловік, якого ідентифікували користувачі соцмережі, вже заявив про погрози та розповів свою версію події:
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