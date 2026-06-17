Між Дніпром і Харковом запускають новий поїзд
Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд між двома прифронтовими обласними центрами – Дніпром і Харковом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.
Рейс стартує 19 червня
Новий маршрут Дніпро – Харків – Дніпро почне курсувати з 19 червня.
Як зазначають у компанії, поїзд дасть можливість жителям обох міст швидко дістатися до пункту призначення, вирішити справи та повернутися додому того ж дня.
Чотири години між містами
Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29.
У зворотному напрямку поїзд №853 вирушатиме з Харкова о 15:30 та прибуватиме до Дніпра о 19:41.
Час у дорозі становитиме трохи більше чотирьох годин.
Які зупинки передбачені
На маршруті поїзд зупинятиметься на станціях:
- Синельникове-2;
- Павлоград-1;
- Лозова;
- Златопіль;
- Мерефа;
- Харків.
В Укрзалізниці зазначають, що таким чином покращують сполучення між обласними центрами та повертають важливий маршрут в оновленому форматі.
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Чи знає Укрзалізниця і її очільник ще нащви міст України крім тих які мають зв'язок з більшістю українських міст і навіть з закордоном?
Хочу спитати в укразалізниці чи є на їх карті міста Суми та Чернігів?
Це дуже важливе питаня, бо не будучі на островах, ці міста як не мають сполучення постійного, комфортного і залізничого сполучення з жодним містом України. Все тимчасове, застаріле, незручно і брудне, ледь повзаюче по рейках ще леніна.
Ау, прокинтесь.там, тут теж живуть громадяни України які хочуть мати зв'язок з іншими містами України і ЄС і зі столицею містом Києв! До якого на швидкому потязі менше голини їхати, булоб бажання керівництва Києва.