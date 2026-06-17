Між Дніпром і Харковом запускають новий поїзд

Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд між двома прифронтовими обласними центрами – Дніпром і Харковом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрзалізницю.

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Рейс стартує 19 червня

Новий маршрут Дніпро – Харків – Дніпро почне курсувати з 19 червня.

Як зазначають у компанії, поїзд дасть можливість жителям обох міст швидко дістатися до пункту призначення, вирішити справи та повернутися додому того ж дня.

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Чотири години між містами

Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29.

У зворотному напрямку поїзд №853 вирушатиме з Харкова о 15:30 та прибуватиме до Дніпра о 19:41.

Час у дорозі становитиме трохи більше чотирьох годин.

Які зупинки передбачені

На маршруті поїзд зупинятиметься на станціях:

Синельникове-2;

Павлоград-1;

Лозова;

Златопіль;

Мерефа;

Харків.

В Укрзалізниці зазначають, що таким чином покращують сполучення між обласними центрами та повертають важливий маршрут в оновленому форматі.

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