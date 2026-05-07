Рашисти атакували пасажирський потяг на Миколаївщині: минулося без постраждалих

Російські загарбники атакували пасажирський потяг у Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Постраждали локомотив та два вагони-прикриття, всі люди перебували в безпеці та не зазнали ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" вже знайшла резервний локомотив, тому рейси №101/102 Миколаїв - Лозова та №206 Миколаїв - Херсон вирушили із затримкою +2:11 та +1:11 відповідно.

