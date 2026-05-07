Новости
Рашисты атаковали пассажирский поезд на Николаевщине: обошлось без пострадавших

РФ атаковала пассажирский поезд в Николаевской области

Российские захватчики атаковали пассажирский поезд в Николаевской области. 

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Пострадали локомотив и два вагона-прикрытия, все люди находились в безопасности и не получили повреждений", - говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" уже нашла резервный локомотив, поэтому рейсы №101/102 Николаев - Лозовая и №206 Николаев - Херсон отправились с задержкой +2:11 и +1:11 соответственно.

Мразі.
А шо їх потяги, недоторканні?
07.05.2026 16:28 Ответить
Дзеркальна відповідь. Де? Язиком в телеграмі? Дві доби після перемир'я Зеленського росія бьє по мирному населенню. І? Де відповідь? Нафік мені удари по невідому чому, невідомо де 🤬🤬🤬.
07.05.2026 16:33 Ответить
 
 