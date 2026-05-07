Рашисты атаковали пассажирский поезд на Николаевщине: обошлось без пострадавших
Российские захватчики атаковали пассажирский поезд в Николаевской области.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Пострадали локомотив и два вагона-прикрытия, все люди находились в безопасности и не получили повреждений", - говорится в сообщении.
"Укрзалізниця" уже нашла резервный локомотив, поэтому рейсы №101/102 Николаев - Лозовая и №206 Николаев - Херсон отправились с задержкой +2:11 и +1:11 соответственно.
А шо їх потяги, недоторканні?