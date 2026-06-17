"Укрзализныця" открывает новый маршрут между двумя прифронтовыми городами
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд между двумя прифронтовыми областными центрами - Днепром и Харьковом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".
Рейс стартует 19 июня
Новый маршрут Днепр – Харьков – Днепр начнет курсировать с 19 июня.
Как отмечают в компании, поезд позволит жителям обоих городов быстро добраться до пункта назначения, решить дела и вернуться домой в тот же день.
Четыре часа между городами
Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29.
В обратном направлении поезд №853 будет отправляться из Харькова в 15:30 и прибывать в Днепр в 19:41.
Время в пути составит чуть более четырёх часов.
Какие остановки предусмотрены
На маршруте поезд будет останавливаться на станциях:
- Синельниково-2;
- Павлоград-1;
- Лозовая;
- Златополь;
- Мерефа;
- Харьков.
В "Укрзализныце" отмечают, что таким образом улучшают сообщение между областными центрами и возвращают важный маршрут в обновленном формате.
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