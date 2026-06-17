"Укрзализныця" открывает новый маршрут между двумя прифронтовыми городами

"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд между двумя прифронтовыми областными центрами - Днепром и Харьковом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзализныцю".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рейс стартует 19 июня

Новый маршрут Днепр – Харьков – Днепр начнет курсировать с 19 июня.

Как отмечают в компании, поезд позволит жителям обоих городов быстро добраться до пункта назначения, решить дела и вернуться домой в тот же день.

Читайте: Рашисты атаковали пассажирский поезд в Николаевской области: обошлось без пострадавших

Четыре часа между городами

Поезд №854 будет отправляться из Днепра в 08:17 и прибывать в Харьков в 12:29.

В обратном направлении поезд №853 будет отправляться из Харькова в 15:30 и прибывать в Днепр в 19:41.

Время в пути составит чуть более четырёх часов.

Какие остановки предусмотрены

На маршруте поезд будет останавливаться на станциях:

Синельниково-2;

Павлоград-1;

Лозовая;

Златополь;

Мерефа;

Харьков.

В "Укрзализныце" отмечают, что таким образом улучшают сообщение между областными центрами и возвращают важный маршрут в обновленном формате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" впервые установила кондиционеры в региональных электричках. Пока только на двух маршрутах. ФОТО