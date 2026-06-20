Войска РФ испытывают проблемы с логистикой на Приднепровском направлении, - военные

На Приднепровском направлении российская армия сталкивается с растущими логистическими проблемами, особенно на оккупированной части левого берега Херсонской области.

Об этом рассказал старший лейтенант Евгений Кравченко, командир второй артбатареи артдивизиона 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" с позывным "Депутат", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия inform".

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Силы обороны нарушают логистические маршруты российских войск

По его словам, украинские военные систематически наносят удары по логистическим маршрутам противника, не позволяя оккупантам подвозить личный состав, боеприпасы и прочее к передовому краю.

"Враг сейчас очень плохо чувствует себя на левом берегу оккупированной Херсонщины. Мы не даем ему добраться до передовой, подвести логистику. Теперь логистика стала затруднительной не только к передовой, но и вообще к оккупированной Херсонщине", - отметил военный.

Оккупанты отвели часть артиллерии из-за угрозы ударов ВСУ

Он сообщил, что в последнее время российскую технику в зоне ответственности бригады почти не видно.

"В основном, если они передвигаются в нашем направлении, то это пешком и с большим обходом", - сказал Кравченко.

Также отмечается, что российская артиллерия продолжает обстреливать правобережную часть Херсонской области. В то же время, по словам военного, противник был вынужден отвести свои огневые средства из-за постоянной угрозы ударов украинской артиллерии и FPV-дронов.

Наибольшие проблемы украинским подразделениям сейчас создают буксируемые пушки, которые оккупанты тщательно маскируют в районе Олешковских песков. Также фиксируется использование реактивных систем залпового огня, однако их позиции оперативно выявляются и поражаются.

Особое внимание украинские военные уделяют борьбе с вражескими операторами БПЛА, которые совершают атаки на Херсон и прилегающие населенные пункты.

"Пилотам легче скрываться, особенно в плотной городской застройке. Поэтому это комплексная работа: их нужно обнаружить и уничтожить. Мы пытаемся подавить их, чтобы они вообще не могли долететь до города", - подчеркнул Кравченко.

Значительная часть российских БПЛА не долетает до Херсона

По его словам, благодаря комплексным действиям Сил обороны значительная часть российских FPV-дронов и других беспилотников не долетает до Херсона.