Войска РФ испытывают проблемы с логистикой на Приднепровском направлении, - военные
На Приднепровском направлении российская армия сталкивается с растущими логистическими проблемами, особенно на оккупированной части левого берега Херсонской области.
Об этом рассказал старший лейтенант Евгений Кравченко, командир второй артбатареи артдивизиона 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен" с позывным "Депутат", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия inform".
Силы обороны нарушают логистические маршруты российских войск
По его словам, украинские военные систематически наносят удары по логистическим маршрутам противника, не позволяя оккупантам подвозить личный состав, боеприпасы и прочее к передовому краю.
"Враг сейчас очень плохо чувствует себя на левом берегу оккупированной Херсонщины. Мы не даем ему добраться до передовой, подвести логистику. Теперь логистика стала затруднительной не только к передовой, но и вообще к оккупированной Херсонщине", - отметил военный.
Оккупанты отвели часть артиллерии из-за угрозы ударов ВСУ
Он сообщил, что в последнее время российскую технику в зоне ответственности бригады почти не видно.
"В основном, если они передвигаются в нашем направлении, то это пешком и с большим обходом", - сказал Кравченко.
Также отмечается, что российская артиллерия продолжает обстреливать правобережную часть Херсонской области. В то же время, по словам военного, противник был вынужден отвести свои огневые средства из-за постоянной угрозы ударов украинской артиллерии и FPV-дронов.
Наибольшие проблемы украинским подразделениям сейчас создают буксируемые пушки, которые оккупанты тщательно маскируют в районе Олешковских песков. Также фиксируется использование реактивных систем залпового огня, однако их позиции оперативно выявляются и поражаются.
Особое внимание украинские военные уделяют борьбе с вражескими операторами БПЛА, которые совершают атаки на Херсон и прилегающие населенные пункты.
"Пилотам легче скрываться, особенно в плотной городской застройке. Поэтому это комплексная работа: их нужно обнаружить и уничтожить. Мы пытаемся подавить их, чтобы они вообще не могли долететь до города", - подчеркнул Кравченко.
Значительная часть российских БПЛА не долетает до Херсона
По его словам, благодаря комплексным действиям Сил обороны значительная часть российских FPV-дронов и других беспилотников не долетает до Херсона.
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