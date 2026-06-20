Війська РФ мають проблеми з логістикою на Придніпровському напрямку, - військові

На Придніпровському напрямку російська армія стикається зі зростаючими логістичними проблемами, особливо на окупованій частині лівобережжя Херсонської області.

Про це розповів старший лейтенант Євген Кравченко, командир другої артбатареї артдивізіону 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" з позивним Депутат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія inform".

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Сили оборони порушують логістичні маршрути російських військ

За його словами, українські військові системно завдають ударів по логістичних маршрутах противника, не дозволяючи окупантам підвозити особовий склад, боєприпаси та інше до переднього краю.

"Ворог зараз дуже недобре почуває себе на лівому березі окупованої Херсонщини. Ми не даємо йому добратися до переднього краю, підвести логістику. Тепер логістика стала важкою не тільки до переднього краю, а й взагалі до окупованої Херсонщини", - зазначив військовий.

Окупанти відвели частину артилерії через загрозу ударів ЗСУ

Він повідомив, що останнім часом російську техніку в зоні відповідальності бригади майже не видно.

"В основному, якщо вони пересуваються в нашому напрямку, то це пішим ходом і дуже з великим гаком", - сказав Кравченко.

Також зазначається, що російська артилерія продовжує обстрілювати правобережну частину Херсонщини. Водночас, за словами військового, противник був змушений відтягнути свої вогневі засоби через постійну загрозу ударів української артилерії та FPV-дронів.

Найбільше проблем українським підрозділам наразі створюють буксировані гармати, які окупанти ретельно маскують у районі Олешківських пісків. Також фіксується використання реактивних систем залпового вогню, однак їхні позиції оперативно виявляються та уражаються.

Окрему увагу українські військові приділяють боротьбі з ворожими операторами БПЛА, які здійснюють атаки на Херсон та навколишні населені пункти.

"Пілотам легше ховатися, особливо в щільній міській забудові. Тому це комплексна робота: їх потрібно виявити й загасити. Ми намагаємося придушити їх, щоб вони взагалі не могли долітати до міста", - наголосив Кравченко.

Значна частина російських БпЛА не долітає до Херсону

За його словами, завдяки комплексним діям Сил оборони значна частина російських FPV-дронів та інших безпілотників не долітає до Херсону.