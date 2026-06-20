В Украине создадут Мемориал Героев Небесной Сотни: проект уже согласован, - Буданов

Проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни уже согласован, вскоре начнутся строительные работы.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

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Проект согласован

Так, он отметил, что сегодня, 20 июня, на общественных слушаниях эксперты, архитекторы, семьи погибших Героев Небесной Сотни, в частности, согласовали проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни и соответствующей экспозиции. Вскоре начнется строительство.

"Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наш долг перед памятью павших Героев. Слишком долго этого ждут семьи погибших майдановцев и все украинское общество. И мы это сделаем", - подчеркнул Буданов.

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Пространство памяти

По словам главы ОП, этот мемориал станет достойным пространством памяти о подвиге, который кардинально повлиял на формирование современной украинской нации и стал неотъемлемой частью нашей национальной идентичности.

Он подчеркнул, что именно эту национальную идентичность мы отстаиваем сегодня на поле боя: "Мы воюем за право быть украинцами. За право самим определять свое будущее. За право жить в собственном государстве, где никто и никогда не сможет ставить нам ультиматумы. Именно за это отдали свои жизни Герои Небесной Сотни".

"Этот мемориал - благодарность Героям от украинского народа за их подвиг, ставший частью стержня нашей нации", - добавил Буданов.

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Он отметил, что президент Владимир Зеленский поручил реализовать этот проект в приоритетном порядке.

"Мемориал Героев Небесной Сотни должен стать местом памяти, достоинства и силы. Местом, где каждое следующее поколение украинцев сможет понять цену нашей свободы. Слава Героям Небесной Сотни, всем борцам за нашу свободу и слава Украине!" - сказал глава ОП.