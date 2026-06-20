В Украине создадут Мемориал Героев Небесной Сотни: проект уже согласован, - Буданов
Проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни уже согласован, вскоре начнутся строительные работы.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
Проект согласован
Так, он отметил, что сегодня, 20 июня, на общественных слушаниях эксперты, архитекторы, семьи погибших Героев Небесной Сотни, в частности, согласовали проект Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни и соответствующей экспозиции. Вскоре начнется строительство.
"Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наш долг перед памятью павших Героев. Слишком долго этого ждут семьи погибших майдановцев и все украинское общество. И мы это сделаем", - подчеркнул Буданов.
Пространство памяти
По словам главы ОП, этот мемориал станет достойным пространством памяти о подвиге, который кардинально повлиял на формирование современной украинской нации и стал неотъемлемой частью нашей национальной идентичности.
Он подчеркнул, что именно эту национальную идентичность мы отстаиваем сегодня на поле боя: "Мы воюем за право быть украинцами. За право самим определять свое будущее. За право жить в собственном государстве, где никто и никогда не сможет ставить нам ультиматумы. Именно за это отдали свои жизни Герои Небесной Сотни".
"Этот мемориал - благодарность Героям от украинского народа за их подвиг, ставший частью стержня нашей нации", - добавил Буданов.
Он отметил, что президент Владимир Зеленский поручил реализовать этот проект в приоритетном порядке.
"Мемориал Героев Небесной Сотни должен стать местом памяти, достоинства и силы. Местом, где каждое следующее поколение украинцев сможет понять цену нашей свободы. Слава Героям Небесной Сотни, всем борцам за нашу свободу и слава Украине!" - сказал глава ОП.
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