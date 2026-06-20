В Україні створять Меморіал Героїв Небесної Сотні: проєкт вже погоджено, - Буданов

Проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні вже погоджено, невдовзі розпочнеться спорудження.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

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Проєкт погоджено

Так, він зазначив, що сьогодні, 20 червня, на громадських слуханнях експерти, архітектори, родини полеглих Героїв Небесної Сотні, зокрема, погодили проєкт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні, відповідної експозиції. Невдовзі розпочнеться спорудження.

"Ми зобовʼязані зробити це швидко і професійно. Це наш обовʼязок перед памʼяттю полеглих Героїв. Занадто довго цього чекають родини загиблих майданівців та все українське суспільство. І ми це зробимо", - наголосив Буданов.

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Простір памʼяті

За словами керівника ОП, цей меморіал стане гідним простором памʼяті про подвиг, який кардинально вплинув на формування сучасної української нації та став невід’ємною частиною нашої національної ідентичності.

Він наголосив, що саме цю національну ідентичність ми відстоюємо сьогодні на полі бою: "Ми воюємо за право бути українцями. За право самим визначати своє майбутнє. За право жити у власній державі, де ніхто й ніколи не зможе ставити нам ультиматуми. Саме за це віддали свої життя Герої Небесної Сотні".

"Цей меморіал – подяка Героям від Українського народу за їхній подвиг, який став частиною стрижня нашої нації", - додав Буданов.

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Він зауважив, що президент Володимир Зеленський доручив реалізувати цей проєкт у пріоритетному порядку.

"Меморіал Героїв Небесної Сотні має стати місцем пам’яті, гідності та сили. Місцем, де кожне наступне покоління українців зможе зрозуміти ціну нашої свободи. Слава Героям Небесної Сотні, усім борцям за нашу свободу та слава Україні!" - сказав керівник ОП.