Зеленський у День Героїв Небесної Сотні: "Українці завжди захищають своє". ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти. Памʼятаємо, чого це вартувало у 2014 році.
Шануємо сміливість кожного учасника Революції Гідності, всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи. Хай буде світлою памʼять усіх Героїв Небесної Сотні й кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя, щоб Україна була вільною. Слава Україні!" - зазначив він.
День Героїв Небесної Сотні
Сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".
Саме цими днями, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнали жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у траурних промовах назвали "Небесною сотнею", а під час прощання з загиблими звучала траурна пісня "Пливе кача ...", яка стала українським народним реквіємом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtube.com/watch?v=CpBNkmsMiis Вечерний Квартал 31.12.2013
Джохар Дудаєв
але є підтверджена цитата Дудаєва
«Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце».
І то удобище щось там ще хрипить?
- хрипить - згадують плюс/мінус те, що ви написали;
- не прохрипить - засудять, що не прохрипів.
але це питання виключно його життєвого шляху та вибору, який він все те життя робив.
Найвеличнівшиве сциться українців...
Далі не продувжуватиму - бо передостанній акк вже в перманенті..
Виробник "Спецмашкомплект" заявив про тиск після обшуків СБУ та зупинив виробництво патронів".
Если сейчас одеть этого вислюка, его эфективных менеджеров, друзей-ворюг, депутатов моносброда, чиновников пришедших или удержавшихся при нем, инвалидов-прокурворов ...... и конечно 95 квартал в шерстяные костюмы и раздать людям палочки, это поможет в энергопостачанни?
- Алло, это Рабинович. Правда, что евреи продали россию?
- Правда, правда, еврейская морда! Что тебе нужно?
- Скажите, а где я могу получить свою долю?
мабуть десь мають бути танки і фламінги для захисту