Зеленський у День Героїв Небесної Сотні: "Українці завжди захищають своє". ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти. Памʼятаємо, чого це вартувало у 2014 році.

Шануємо сміливість кожного учасника Революції Гідності, всіх, хто не пішов із Майдану, щоб Україна не залишилася без свободи. Хай буде світлою памʼять усіх Героїв Небесної Сотні й кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя, щоб Україна була вільною. Слава Україні!" - зазначив він.

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні
День Героїв Небесної Сотні

Сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

Саме цими днями, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнали жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у траурних промовах назвали "Небесною сотнею", а під час прощання з загиблими звучала траурна пісня "Пливе кача ...", яка стала українським народним реквіємом.

Зеленський Володимир пам'ять Небесна Сотня Зеленська Олена
**** цинічна.
20.02.2026 11:28 Відповісти
Чому Татарова не привів? Обласкав, відмазав від кріміналу, він же теж причетний до цієї бійні.
20.02.2026 11:22 Відповісти
Міндіч теж нахапав "свого" і чкурнув в Ізраїль - шоб не дойобувались
20.02.2026 11:22 Відповісти
"Українці завжди захищають своє" - сказав Зеленскій, і важко зітхнув.
20.02.2026 11:23 Відповісти
Зітхнув, згадуючи по яким офшорам та іноземним банкам розкидано його власне "своє".
20.02.2026 11:33 Відповісти
так ,українці своє захищають ,тільки тоді ,коли ви племя вигребаєте останнє , коли вже нема чим годувати своїх дітей , але ти су* о 🤡двохликаграбчи родини та державу ...ще" своє " отримаєш !!! ...мало не здасться...
20.02.2026 11:23 Відповісти
грабуючи
20.02.2026 12:27 Відповісти
А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество

https://youtube.com/watch?v=CpBNkmsMiis Вечерний Квартал 31.12.2013
20.02.2026 11:25 Відповісти
Беркут был отмазан в 2024 году. Дело прекращено по сроку давности, Татаров курировал.
20.02.2026 11:28 Відповісти
Зеленський і кабміндічі з бакановим з 2019 року, це не Україна!! Він випадковий паяц Оманський, якого використовує ******…
20.02.2026 11:31 Відповісти
А тепер колишні беркутята вже не соромляться приходити на поховання колег-убивць з поліції у своїх півнячих беретах.
20.02.2026 12:11 Відповісти
"Найбільша помилка - це знехтувати українцями. Вважати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається. Не дай Всемогутній Аллах вигнати українців або відібрати щось в українців. Українці повернуться і повернуть своє, але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно, вони знищують все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то ті, хто живе на цій землі, будуть заздрити мертвим".

Джохар Дудаєв
20.02.2026 11:28 Відповісти
насправді немає підтвердження доментального цих слів

але є підтверджена цитата Дудаєва

«Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце».
20.02.2026 11:30 Відповісти
"Українці завжди ..." - Але ж ти, ****, не українець!
20.02.2026 11:28 Відповісти
**** цинічна.
20.02.2026 11:28 Відповісти
А що захищав ти, голобородько, зливаючи ворогу операцію "Авеню"?
20.02.2026 11:31 Відповісти
20.02.2026 11:33 Відповісти
********* палички, перенести кордони, заглянуть в глаза, нада атвєсті вайска, дагваріцца пасрєдінє...
І то удобище щось там ще хрипить?
20.02.2026 11:33 Відповісти
в нього хороших варіантів немає:
- хрипить - згадують плюс/мінус те, що ви написали;
- не прохрипить - засудять, що не прохрипів.
але це питання виключно його життєвого шляху та вибору, який він все те життя робив.
20.02.2026 11:38 Відповісти
Та ні, коли вже вдушиться ніхто засуджувати не буде. То 100%
20.02.2026 11:45 Відповісти
ну, хіба так.
20.02.2026 11:49 Відповісти
Зєлєнський - і пустка навколо.. створена ним і для нього..
Найвеличнівшиве сциться українців...
20.02.2026 11:36 Відповісти
Так, українці, а не ти...

Далі не продувжуватиму - бо передостанній акк вже в перманенті..
20.02.2026 11:39 Відповісти
цинічна хрипата потвора
20.02.2026 11:42 Відповісти
Майдан для двоїх . На скільки кілометрів навкруги там розігнали всіх пересічних, цікаво.
20.02.2026 11:53 Відповісти
Українці то захищають,а що робить зекліка,показано нижче: "
Виробник "Спецмашкомплект" заявив про тиск після обшуків СБУ та зупинив виробництво патронів".
20.02.2026 11:57 Відповісти
Как не вспомнить его " ********** палочки для беркута". Какой цинизм.
Если сейчас одеть этого вислюка, его эфективных менеджеров, друзей-ворюг, депутатов моносброда, чиновников пришедших или удержавшихся при нем, инвалидов-прокурворов ...... и конечно 95 квартал в шерстяные костюмы и раздать людям палочки, это поможет в энергопостачанни?
20.02.2026 12:00 Відповісти
Це саме для вбивств цих людей, гнида у кварталі, пропонував видавати ********* кийки для здобування електрики. Я нічого не переплутав. Цінічний подонок.
20.02.2026 12:02 Відповісти
- Алло, это Рабинович. Правда, что евреи продали россию?
- Правда, правда, еврейская морда! Что тебе нужно?
- Скажите, а где я могу получить свою долю?
20.02.2026 12:06 Відповісти
Сподіваюся, що ставлення Зеленського до Майдану щиро помінялося. Бо ми все ще пам'ятаємо і "термос" і зневажливий тон по відношенню до протестувальників під час Майдану.
20.02.2026 12:20 Відповісти
Яке лицемірне створіння...
20.02.2026 12:24 Відповісти
А де люди, які "привітали" б "лідера"? До цієї цвілі довіри нема вже в цілому світі!!!
20.02.2026 12:27 Відповісти
Розчистили простір на один кілометр навкруги, поставили три кільця охорони, щоб не дай Бог не перестрашити зЄ зі скумбрією пакушєнієм
20.02.2026 12:33 Відповісти
"улюбленець" народу - навколо охорона і пустка ... і схоже автобус з охороною

мабуть десь мають бути танки і фламінги для захисту

20.02.2026 13:12 Відповісти
нагадаю дещо .. батько сержанта Журавля про зельонского який взяв під особистий контроль спасіння сержанта Журавля

20.02.2026 13:17 Відповісти
Рускій зі скумбрією, валіть *****!
20.02.2026 14:46 Відповісти
 
 