Ангелы памяти-2026: Украина и мир чтят Героев Небесной Сотни

К годовщине трагических событий Революции Достоинства 20 февраля 2026 года в Киеве и по всему миру в рамках инициативы "Ангелы памяти" состоится ряд памятных мероприятий, которые совместно реализуют Национальный музей Революции Достоинства, Государственное агентство по продвижению культуры Украины и Художественное агентство "Территория А". Изготовление бумажных ангелов, чествование на местах расстрелов и вечерняя художественная программа призваны напомнить о цене свободы и сохранить живую память о Героях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Где и когда состоится Тихая акция "Ангелы памяти"

Дата: 20 февраля

Время: 11:30–13:00

Место: Аллея Героев Небесной Сотни (ориентир - каплиця)

20 февраля в 11:30 в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни состоится центральное событие всемирной тихой акции "Ангелы памяти", основанной в 2014 году Анжеликой Рудницкой.

"Акция "Ангелы памяти" превратилась из небольшой киевской инициативы в масштабную народную акцию почтения и любви по всему миру. Сейчас уже трудно отследить все места проведения акции, которая осталась тихой (потому что проходит без лозунгов и девизов, только с молитвами, свечами и ангелами), но стала всемирным перекликом своих от Австралии до Бразилии, от Норвегии до ЮАР. Это до слез трогательно и радостно. Для меня каждый ангел – ценен, он не только символ погибших за Украину, но и знак неравнодушия и достоинства тех, кто, несмотря на все сложности, создает новую Украину своей мечты. Мы объединены памятью и верой в Победу. Спасибо всем, кто присоединился к нам. Вечная память Героям...", — поделилась своими мыслями инициатор чествования Анжелика Рудницкая.

Читайте также: Рада приняла законопроект об общенациональной минуте молчания

Ежегодно 18-20 февраля украинцы в разных странах мира развешивают на деревьях бумажных ангелов в память о погибших за свободу Украины. Акция проходит без громких речей - в тишине, с молитвами и свечами.

В 2026 году к инициативе присоединятся общины в Украине и за рубежом, в частности - в Великобритании, Германии, Казахстане.

Присоединиться к мероприятию и почтить память погибших может каждый - достаточно изготовить бумажного ангела и разместить его в памятном месте своего города.

Художественная программа "Территория Достоинства"

Дата: 20 февраля

Время: 17:00

Место: Майдан Независимости, Монумент Независимости Украины

По вопросам аккредитации на мероприятие обращайтесь, пожалуйста, в ответ на это письмо.

20 февраля в 17.00 на Майдане у подножия Монумента Независимости Украины состоится художественная программа памяти "Территория Достоинства", посвященная погибшим за свободу Украины.

"Комеморативная программа ко Дню Героев Небесной Сотни – от изготовления символических ангелов до почитания на местах расстрелов и вечерней программы-реквиема – является тем пространством общей памяти и уважения, которое Музей Майдана совместно с давними и надежными партнерами постоянно расширяет и которое помогает глубже осознавать цену свободы. Сегодня, в условиях полномасштабной войны, эта память приобретает особое значение: подвиг Героев Небесной Сотни и доблесть мирных протестующих-майдановцев продолжается в стойкости защитников и защитниц Украины, в нашей ежедневной борьбе за право быть свободными. Через символы, ритуалы и искусство мы сохраняем память о тех, кто отдал жизнь за достоинство, и передаем ее дальше – как моральный долг, как источник силы и как напоминание, что свободу всегда нужно защищать", – считает Игорь Пошивайло, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве открылась кофейня "Крилаті" в честь погибшего украинского пилота Ивана Болотова. ВИДЕО

В мероприятии примут участие поэты, музыканты, общественные деятели и военные. Среди участников – народный артист Украины, актер и общественный деятель Евгений Нищук, поэт и военнослужащий Павел Коробчук, музыкант и лидер группы "Мандри" Сергей Фоменко, поэт и военнослужащий Сергей Пантюк, журналистка и поэтесса Любовь Базив, поэтесса и культурный менеджер Татьяна Череп-Пероганич, кобзарь и заслуженный артист Украины Эдуард Драч, группа "Фортес" (проект "Культурные Силы"), поэт и военнослужащий Дмитрий Лазуткин, поэтесса Татьяна Власова, режиссер Сергей Смальчук, писательница и поэтесса, мать Героев Светлана Поваляева, музыкант и лидер группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк, группа "Стодивниця", а также хор Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины.

Ведущая вечера — певица, общественная деятельница и культурный менеджер Анжелика Рудницкая.

Мероприятие станет пространством общей памяти, благодарности и солидарности.

Где бы мы ни были — мы помним. Без права на забвение.

Организаторы и партнеры мероприятия:

Национальный музей Революции Достоинства,

Государственное агентство по продвижению культуры Украины,

Художественное агентство "Территория А",

Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований,

Департамент общественных коммуникаций КГГА,

Департамент культуры КГГА,

при участии семей Героев Небесной Сотни и участников Революции Достоинства.