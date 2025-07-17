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В Киеве открылось кафе "Крилаті" в честь погибшего украинского пилота Ивана Болотова. ВИДЕО

В Киеве жена военного пилота Ивана Болотова открыла кофейню "Крилаті", которую посвятила своему мужу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Анастасия Болотова на своей странице в инстаграм.

Кофейня стала воплощением памяти о 24-летнем капитане 831-й Миргородской бригады тактической авиации Воздушных сил Иване Болотове, который погиб 2 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания.

"В эту кофейню я вложила всю свою любовь - воплощение наших общих мечтаний и планов. Я хочу, чтобы здесь было все так, как любил он. Все будет максимально просто - без речей и торжеств. Так, как любил Иван: спокойно, искренне, без лишнего шума. Просто откроются двери. И мы будем ждать вас", - написала Анастасия.

Иван Болотов, выпускник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и Национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, пошел по пути своих дедушек-летчиков. С начала полномасштабной войны он выполнил десятки миссий, защищая небо Украины.

Кофейня "Крилаті" - это не только место для отдыха, но и способ почтить мужество Ивана и поддержать его семью. Горожан призывают посетить заведение, чтобы выразить солидарность и помочь инициативе Анастасии и семьи Болотовых.

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память (1499) потери (4479) война в Украине (5244)


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Головне Шабуніна не пускати в кав'ярню ...
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17.07.2025 12:05 Ответить
А оті, в екіпіруваному вбрання, не приходили?? Можливо, десь отак, поряд, і шабунін проходив?? Щетельней треба, татарову, після МАЙДАНУ!?!?
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17.07.2025 12:10 Ответить
Добра справа.
Маємо підтримати.

.
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17.07.2025 12:54 Ответить
 
 