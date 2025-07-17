У Києві відкрилась кав’ярня "Крилаті" на честь загиблого українського пілота Івана Болотова. ВIДЕО

У Києві дружина військового пілота Івана Болотова відкрила кав’ярню "Крилаті", яку присвятила своєму чоловікові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Анастасія Болотова на своїй сторінці в інстаграм.

Кав’ярня стала втіленням пам’яті про 24-річного капітана 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації Повітряних сил Івана Болотова, який загинув 2 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання.

"У цю кав’ярню я вклала все своє кохання - втілення наших спільних мрій і планів. Я хочу, щоб тут було все так, як любив він. Усе буде максимально просто - без промов і урочистостей. Так, як любив Іван: спокійно, щиро, без зайвого шуму. Просто відчиняться двері. І ми чекатимемо на вас", - написала Анастасія.

Іван Болотов, випускник Київського військового ліцею імені Івана Богуна та Національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, пішов шляхом своїх дідусів-льотчиків. Від початку повномасштабної війни він виконав десятки місій, захищаючи небо України.

Кав’ярня "Крилаті" — це не лише місце для відпочинку, а й спосіб ушанувати мужність Івана та підтримати його родину. Містян закликають завітати до закладу, щоб висловити солідарність і допомогти ініціативі Анастасії та родини Болотових.

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