"Укрзалізниця" предупредила о задержках поездов из Польши в Украину

Международные пассажирские поезда "Укрзалізниці", формируемые в Холме и Перемышле, в течение этих суток будут отправляться в Украину с задержкой примерно до 2,5–3 часов. Причина - перебои в энергетической инфраструктуре польской железной дороги.

Об этом "Укрзализныця" сообщила вечером 20 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

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Причина задержек

В заявлении говорится, что перебои в работе энергетической инфраструктуры на польской железной дороге привели к задержкам отдельных поездов в направлении из Варшавы в Холм и Перемышль.

Решение железных дорог

Учитывая это, "Укрзалізниця", совместно с PKP Intercity, приняла решение обеспечить стыковку с поездами, прибывающими с опозданием.

"Такое совместное решение двух железнодорожных компаний позволит пассажирам, следующим из Польши в Украину, продолжить свое путешествие без потери пересадки", - заявили в "УЗ".

Что делать пассажирам с пересадками в Украине

Пассажирам, чье путешествие предусматривает дальнейшую пересадку на территории Украины, рекомендуется сообщить об этом поездной бригаде или обратиться в "Укрзалізницю" через обратную связь в приложении, приложив копии билетов на следующий поезд.

"Железнодорожники позаботятся о том, чтобы ваша дорога домой была максимально комфортной. На территории Украины приложим все возможные усилия для сокращения отставания от графика и, где это позволят инфраструктурные условия и ситуация с безопасностью, будем следовать с ускорением", - добавили в компании.

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