"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів з Польщі до України

Міжнародні пасажирські поїзди формування "Укрзалізниці" з Холма та Перемишля впродовж цієї доби відправлятимуться до України із затримкою орієнтовно до 2,5–3 годин. Причина - перебої в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці.

Про це "Укрзалізниця" повідомила ввечері 20 червня, інформує Цензор.НЕТ.

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Причина затримок

У заяві сказано, що перебої у функціонуванні енергетичної інфраструктури на польській залізниці призвели до затримок окремих поїздів у напрямку з Варшави до Холма та Перемишля.

Рішення залізниць

З огляду на це, "Укрзалізниця" спільно з PKP Intercity ухвалила рішення забезпечити стикування з поїздами, що прибувають із запізненням.

"Таке спільне рішення двох залізниць дозволить пасажирам, які прямують з Польщі до України, продовжити свою подорож без втрати пересадки", - заявили в "УЗ".

Що робити пасажирам з пересадками в Україні

Пасажирам, чия подорож передбачає подальшу пересадку в межах України, радять повідомити про це поїзну бригаду або звернутися до "Укрзалізниці" через зворотний зв'язок у застосунку, додавши копії квитків на наступний поїзд.

"Залізничники подбають, щоб ваша дорога додому була максимально комфортною. На території України докладемо всіх можливих зусиль для скорочення відставання від графіка та, де це дозволятимуть інфраструктурні умови і безпекова ситуація, прямуватимемо з пришвидшенням", - додали в компанії.

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