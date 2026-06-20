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Россия атакует Украину "шахидами" вечером 20 июня, - Воздушные силы
Вечером в субботу, 20 июня, российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- Реактивный БПЛА пролетел мимо Кривого Рога курсом на Кировоградскую область, - сообщалось в 21:49.
- Ударные БПЛА в Черниговской области в направлении Киевской области, - сообщалось в 22:00.
- Реактивные БПЛА в направлении Кропивницкого, - сообщалось в 22:06.
- Ударные БПЛА из Харьковской области в Полтавскую область, - сообщалось в 22:47.
- Ударные БПЛА на Павлоград с юга, - сообщалось в 23:05.
- Ударные БПЛА с Черного моря в районе Черноморска в направлении Овидиополя, - сообщалось в 23:19.
- Ударные БПЛА на Одессу, - сообщалось в 23:29.
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