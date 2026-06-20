Росія атакує Україну "шахедами" ввечері 20 червня, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 20 червня, російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- Реактивний БпЛА повз Кривій Ріг курсом на Кіровоградщину, - повідомлялося о 21:49.
- Ударні БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини, - повідомлялося о 22:00.
- Реактивні БпЛА на Кропивницький, - повідомлялося о 22:06.
- Ударні БпЛА з Харківщини на Полтавщину, - повідомлялося о 22:47.
- Ударні БпЛА на Павлоград з півдня, - повідомлялося о 23:05.
- Ударні БпЛА з Чорного моря в р-ні. Чорноморська у напрямку на Овідіополь, - повідомлялося о 23:19.
- Ударні БпЛА на Одесу, - повідомлялося о 23:29.
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