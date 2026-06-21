Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)
В ночь на 21 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с взлетом российского МиГ-31К.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, — сообщалось в 00:54.
Запуск ракеты
Ракета в Черниговской области в направлении Киева, — сообщалось в 00:56.
Ракета пролетела через Киевскую область в направлении Житомира, — сообщалось в 00:57.
Отбой тревоги
В 01:20 ВС сообщили об отбое опасности по МиГ-31К.
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