Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

В ночь на 21 июня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с взлетом российского МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, — сообщалось в 00:54.

Запуск ракеты

Ракета в Черниговской области в направлении Киева, — сообщалось в 00:56.

Ракета пролетела через Киевскую область в направлении Житомира, — сообщалось в 00:57.

Отбой тревоги

В 01:20 ВС сообщили об отбое опасности по МиГ-31К.

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