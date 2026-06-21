Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
У ніч на 21 червня по всій територій України оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 00:54.
Пуск ракети
Ракета на Чернігівщині у напрямку Києва, - повідомлялося о 00:56.
Ракета пройшла через Київщину у напрямку Житомира, - повідомлялся о 00:57.
Відбій тривоги
О 01:20 ПС повідомили про відбій небезпеки по МіГ-31К.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль