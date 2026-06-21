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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У ніч на 21 червня по всій територій України оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К, - повідомлялося о 00:54.

Пуск ракети

Ракета на Чернігівщині у напрямку Києва, - повідомлялося о 00:56.

Ракета пройшла через Київщину у напрямку Житомира, - повідомлялся о 00:57. 

Відбій тривоги

О 01:20 ПС повідомили про відбій небезпеки по МіГ-31К.

Читайте також: Росія атакує Україну "шахедами" ввечері 20 червня, - Повітряні сили (оновлено)

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