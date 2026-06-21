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В Харькове дрон попал в многоэтажку на уровне 12-го этажа, — ОВА
В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание российского дрона в стену многоэтажного жилого дома.
Удар пришелсяна уровень 12-го этажа, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Информация о пострадавших не поступала", — написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в течение дня в воскресенье, 21 июня, российские захватчики более 30 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Пострадали пять человек, среди них — двухлетний мальчик.
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