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Новости Обстрел Харькова
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В Харькове дрон попал в многоэтажку на уровне 12-го этажа, — ОВА

Дрон попал в многоэтажный дом в Харькове

В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание российского дрона в стену многоэтажного жилого дома.

Удар пришелсяна уровень 12-го этажа, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Информация о пострадавших не поступала", — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

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Ранее сообщалось, что в течение дня в воскресенье, 21 июня, российские захватчики более 30 раз атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Пострадали пять человек, среди них — двухлетний мальчик.

Автор: 

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