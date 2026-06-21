Враг за день более 30 раз атаковал Днепропетровщину: пять раненых, среди них — 2-летний мальчик
В течение воскресенья, 21 июня, российские захватчики более 30 раз атаковали два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Пострадали пять человек, среди них — двухлетний мальчик.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольского района
В Никопольском районе россияне обстреливали райцентр, Мировскую, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую громады. Повреждены частные дома и автомобили.
Пятеро человек получили ранения: 55-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщины 71 и 29 лет, 39-летний мужчина и двухлетний мальчик будут лечиться амбулаторно.
Обстрелы Криворожья
В Криворожье под ударом оказались Кривой Рог, Зеленодольская и Широковская громады. Вследствие ударов горело поле с ячменем, были повреждены предприятие и частные дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль