Враг за день более 30 раз атаковал Днепропетровщину: пять раненых, среди них — 2-летний мальчик

В течение воскресенья, 21 июня, российские захватчики более 30 раз атаковали два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. Пострадали пять человек, среди них — двухлетний мальчик.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Никопольского района

В Никопольском районе россияне обстреливали райцентр, Мировскую, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую громады. Повреждены частные дома и автомобили.

Пятеро человек получили ранения: 55-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщины 71 и 29 лет, 39-летний мужчина и двухлетний мальчик будут лечиться амбулаторно.

Смотрите также: Россияне атаковали три района Днепропетровской области: один человек погиб, девять — ранены. ФОТОрепортаж

Обстрелы Криворожья

В Криворожье под ударом оказались Кривой Рог, Зеленодольская и Широковская громады. Вследствие ударов горело поле с ячменем, были повреждены предприятие и частные дома.

Смотрите также: "Укрпочта" приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе после атак FPV-дронов. ФОТОрепортаж