Россияне атаковали три района Днепропетровщины: один человек погиб и девять - ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска более 20 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, в результате чего есть погибшие и раненые.

О ситуации в области по состоянию на утро 21 июня рассказал глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Мировская, Покровская, Червоногригоровская и Марганецкая громады.

Повреждены многоквартирный и частные дома, автомобиль.

В результате атаки погибла 70-летняя женщина.

Смотрите также: Россияне более 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: девять раненых. ФОТОрепортаж

Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказались Шахтерская, Васильковская и Покровская громады.

Повреждены лицей, гимназия, более 10 частных домов, автомобили.

Ранения получили девять человек.

Смотрите также: "Укрпочта" приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе после атак FPV-дронов. ФОТОрепортаж

Криворожский район

В Криворожье противник нанёс удар по Грушевской громаде. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Последствия ударов







