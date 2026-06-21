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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали три района Днепропетровщины: один человек погиб и девять - ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска более 20 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, в результате чего есть погибшие и раненые.

О ситуации в области по состоянию на утро 21 июня рассказал глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Мировская, Покровская, Червоногригоровская и Марганецкая громады.

Повреждены многоквартирный и частные дома, автомобиль.

В результате атаки погибла 70-летняя женщина.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом оказались Шахтерская, Васильковская и Покровская громады.

Повреждены лицей, гимназия, более 10 частных домов, автомобили.

Ранения получили девять человек.

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Криворожский район

В Криворожье противник нанёс удар по Грушевской громаде. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Последствия ударов

Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (33264) Днепропетровская область (5334) Криворожский район (387) Никопольский район (806) Синельниковский район (567)
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