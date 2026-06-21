Россияне атаковали три района Днепропетровщины: один человек погиб и девять - ранены. ФОТОрепортаж
Российские войска более 20 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, в результате чего есть погибшие и раненые.
О ситуации в области по состоянию на утро 21 июня рассказал глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали Никополь, Мировская, Покровская, Червоногригоровская и Марганецкая громады.
Повреждены многоквартирный и частные дома, автомобиль.
В результате атаки погибла 70-летняя женщина.
Синельниковский район
В Синельниковском районе под ударом оказались Шахтерская, Васильковская и Покровская громады.
Повреждены лицей, гимназия, более 10 частных домов, автомобили.
Ранения получили девять человек.
Криворожский район
В Криворожье противник нанёс удар по Грушевской громаде. Повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
Последствия ударов
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