"Укрпочта" приостановила работу передвижных отделений в Никопольском районе после атак FPV-дронов. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Укрпочта" временно приостанавливает работу передвижных отделений в Никопольском районе Днепропетровской области из-за обострения ситуации с безопасностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

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Отмечается, что решение принято после очередной атаки российских FPV-дронов, в результате которой были уничтожены два служебных автомобиля почтового оператора.

Атака FPV-дронов и потеря техники

"Сегодня российские войска в очередной раз атаковали Никополь FPV-дронами. Под удар попали два автомобиля "Укрпочты", которые обеспечивали предоставление почтовых услуг жителям громад. В результате атаки транспортные средства были уничтожены", - говорится в сообщении.

Несмотря на инцидент, сотрудники предприятия не пострадали - во время воздушной тревоги они находились в укрытии.

Временная приостановка работы и меры безопасности

В связи с ростом рисков руководство приняло решение временно приостановить работу передвижных отделений в районе. В компании отмечают, что первоочередным приоритетом является безопасность сотрудников и жителей громад, пользующихся услугами.

В настоящее время прорабатываются альтернативные варианты организации работы и дополнительные меры защиты для продолжения предоставления услуг в прифронтовых территориях.

Возобновление работы и стабильность обслуживания

Ожидается, что передвижные отделения смогут возобновить работу уже в течение суток после стабилизации ситуации. При этом это уже четвертая потеря автомобиля "Укрпочты" в Никопольском районе только за последнюю неделю из-за российских обстрелов.

Несмотря на постоянные атаки, компания продолжает обеспечивать доставку почтовых услуг в прифронтовых населенных пунктах, подчеркивая стойкость и преданность своих сотрудников.

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