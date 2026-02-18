"Укрпочта" закрывает отделения в Орехове и Преображенке в Запорожской области

"Укрпочта" приостанавливает работу отделений в Орехове и Преображенке Запорожской области.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Более двух лет Укрпочта оставалась единственной компанией, которая продолжала работать в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской громады в Запорожской области. Сегодня мы приняли трудное решение закрыть эти отделения.



Несмотря на крайне сложную ситуацию, наши почтовики до последнего отказывались оставлять своих клиентов. Их мужество вызывает глубокое уважение. Но безопасность людей – и наших работников, и жителей – должна быть в приоритете", – отметил он.

Смелянский заявил, что в течение последней недели "Укрпочта" потеряла там автомобиль.

"Еще один автомобиль потеряла местная ВГА, пытаясь нам помочь. Поэтому, к сожалению, работать в этих населенных пунктах стало не просто опасно – это стало неприемлемым риском.



В то же время подавляющее большинство пенсий и "Зимней поддержки" уже выплачено, и мы продолжим обслуживать жителей Орехова и Преображенки в селе Таврическое.



Наши сотрудники сейчас определяются, где хотят продолжить работу. А мы, конечно, очень надеемся, что обязательно вернемся – тем более, что наши ВСУ имеют определенные успехи в этом направлении", – подытожил он.

