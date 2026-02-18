"Укрпошта" закриває відділення в Оріхові та Преображенці на Запоріжжі

"Укрпошта" призупиняє роботу відділень в Оріхові та Преображенці Запорізької області.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Понад два роки Укрпошта залишалася єдиною компанією, яка продовжувала працювати в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади на Запоріжжі. Сьогодні ми ухвалили важке рішення закрити ці відділення.



Попри вкрай складну ситуацію наші поштовики до останнього відмовлялися залишати своїх клієнтів. Їхня мужність викликає глибоку повагу. Але безпека людей – і наших працівників, і мешканців – має бути в пріоритеті", - зазначив він.

Смілянський заявив, що протягом останнього тижня "Укрпошта" втратила там авто.

Читайте також: "Укрпошта" закриває всі відділення у Костянтинівці на Донеччині

"Ще одне авто втратила місцева ВЦА, намагаючись нам допомогти. Тож, на жаль, працювати в цих населених пунктах стало не просто небезпечно – це стало неприйнятним ризиком.



Водночас переважна більшість пенсій і "Зимової Підтримки" вже виплачена, і ми продовжимо обслуговувати мешканців Оріхова та Преображенки в селі Таврійське.



Наші працівники зараз визначаються, де хочуть продовжити роботу. А ми, звісно, дуже сподіваємося, що обов’язково повернемося – тим більше, що наші ЗСУ мають певні успіхи на цьому напрямку", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили жінку в Оріхові на Запоріжжі: протягом доби - понад 500 ударів по області