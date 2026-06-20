"Укрпошта" призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі після атак FPV-дронів. ФОТОрепортаж

"Укрпошта" тимчасово призупиняє роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області через загострення безпекової ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Зазначається, що рішення ухвалене після чергової атаки російських FPV-дронів, унаслідок якої було знищено два службові автомобілі поштового оператора.

Атака FPV-дронів і втрата техніки

"Сьогодні російські війська вкотре атакували Нікополь FPV-дронами. Під удар потрапили два автомобілі Укрпошти, які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад. Внаслідок атаки транспортні засоби було знищено", - йдеться в повідомленні.

Попри інцидент, працівники підприємства не постраждали - під час повітряної тривоги вони перебували в укритті.

Тимчасове призупинення роботи та безпекові заходи

Через зростання ризиків керівництво ухвалило рішення тимчасово зупинити роботу пересувних відділень у районі. У компанії зазначають, що першочерговим пріоритетом є безпека працівників і мешканців громад, які користуються послугами.

Наразі опрацьовуються альтернативні варіанти організації роботи та додаткові заходи захисту для продовження надання послуг у прифронтових територіях.

Відновлення роботи та стійкість сервісу

Очікується, що пересувні відділення можуть відновити роботу вже протягом доби після стабілізації ситуації. Водночас це вже четверта втрата автомобіля Укрпошти в Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли.

Попри постійні атаки, компанія продовжує забезпечувати доставку поштових послуг у прифронтових громадах, наголошуючи на стійкості та відданості своїх працівників.

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