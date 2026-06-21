Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: одна людина загинула і дев’ять - поранені. ФОТОрепортаж
Російські війська понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерію та авіабомбами, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про ситуацію в області станом на ранок 21 червня розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади.
Пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, автівка.
Унаслідок атаки загинула 70-річна жінка.
Синельниківський район
На Синельниківщині під ударом були Шахтарська, Васильківська та Покровська громади.
Понівечені ліцей, гімназія, понад 10 приватних будинків, автомобілі.
Поранень дістали дев’ятеро людей.
Криворізький район
На Криворіжжі противник завдав удару по Грушівській громаді. Пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.
Наслідки ударів
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