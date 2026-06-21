Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: одна людина загинула і дев’ять - поранені. ФОТОрепортаж

Російські війська понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерію та авіабомбами, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про ситуацію в області станом на ранок 21 червня розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, автівка.

Унаслідок атаки загинула 70-річна жінка.

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Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська, Васильківська та Покровська громади.

Понівечені ліцей, гімназія, понад 10 приватних будинків, автомобілі.

Поранень дістали дев’ятеро людей.

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Криворізький район

На Криворіжжі противник завдав удару по Грушівській громаді. Пошкоджені приватний будинок та господарча споруда.

Наслідки ударів







