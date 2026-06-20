Росіяни понад 40 разів ударили по Дніпропетровщині: дев’ятеро поранених. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 20 червня військові армії РФ понад 40 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетою, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа ,передає Цензор.НЕТ.
Самарівський район
У Губиниській громаді Самарівського району горіла адмінбудівля.
Пошкоджено багатоквартирний будинок.
Унаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей.
- Чоловік 51 року та жінки 36 і 65 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
- 37-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мозолевська і Покровська громади.
Зайнялися поле з пшеницею та автівки. Понівечені підприємство, триповерхівка, аптека, кіоск.
Зазначається, що через ворожі удари постраждали п'ятеро людей.
Криворізький, Павлоградський та Синельниківський райони
- У Грушівській громаді на Криворіжжі пошкоджені мікроавтобус та інфраструктура.
- Атакували росіяни також Павлоград.
- На Синельниківщині під ворожими ударами перебувала Миколаївська громад.
Наслідки російський ударів
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