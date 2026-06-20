УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8180 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
452 1

Росіяни понад 40 разів ударили по Дніпропетровщині: дев’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 20 червня військові армії РФ понад 40 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетою, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа ,передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Самарівський район

У Губиниській громаді Самарівського району горіла адмінбудівля.

Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Унаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей.

  • Чоловік 51 року та жінки 36 і 65 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
  • 37-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Також дивіться: "Укрпошта" призупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі після атак FPV-дронів. ФОТОрепортаж

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Мозолевська і Покровська громади.

Зайнялися поле з пшеницею та автівки. Понівечені підприємство, триповерхівка, аптека, кіоск.

Зазначається, що через ворожі удари постраждали п'ятеро людей.

Також читайте: Загарбники понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: дві людини загинули, ще восьмеро поранені

Криворізький, Павлоградський та Синельниківський райони

  • У Грушівській громаді на Криворіжжі пошкоджені мікроавтобус та інфраструктура.
  • Атакували росіяни також Павлоград.
  • На Синельниківщині під ворожими ударами перебувала Миколаївська громад.

Наслідки російський ударів 

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (34603) Павлоград (209) Дніпропетровська область (5153) Криворізький район (407) Нікопольський район (807) Самарівський район (33) Павлоградський район (163) Синельниківський район (567)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 