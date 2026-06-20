Россияне более 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: девять человек ранены. ФОТОрепортаж
В течение дня 20 июня военные армии РФ более 40 раз нанесли удары по пяти районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Самаровский район
В Губиниской общине Самаровского района горело административное здание.
Поврежден многоквартирный дом.
В результате российских обстрелов пострадали четыре человека.
- Мужчина 51 года и женщины 36 и 65 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.
- 37-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Мозолевская и Покровская громады.
Загорелись поле с пшеницей и автомобили. Повреждены предприятие, трехэтажное здание, аптека, киоск.
Отмечается, что в результате вражеских ударов пострадали пять человек.
Криворожский, Павлоградский и Синельниковский районы
- В Грушевской громаде на Криворожье повреждены микроавтобус и инфраструктура.
- Россияне также атаковали Павлоград.
- В Синельниковском районе под вражескими ударами оказалась Николаевская громада.
Последствия российских ударов
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