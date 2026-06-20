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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне более 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: девять человек ранены. ФОТОрепортаж

В течение дня 20 июня военные армии РФ более 40 раз нанесли удары по пяти районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Самаровский район

В Губиниской общине Самаровского района горело административное здание.

Поврежден многоквартирный дом.

В результате российских обстрелов пострадали четыре человека.

  • Мужчина 51 года и женщины 36 и 65 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.
  • 37-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

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Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Мозолевская и Покровская громады.

Загорелись поле с пшеницей и автомобили. Повреждены предприятие, трехэтажное здание, аптека, киоск.

Отмечается, что в результате вражеских ударов пострадали пять человек.

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Криворожский, Павлоградский и Синельниковский районы

Последствия российских ударов 

Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области
Обстрелы Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (33249) Павлоград (231) Днепропетровская область (5332) Криворожский район (387) Никопольский район (804) Самарский район (33) Павлоградский район (162) Синельниковский район (566)
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