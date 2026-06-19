Захватчики более 30 раз атаковали Днепропетровщину: два человека погибли, еще восемь ранены

В течение дня 19 июня российские оккупанты более 30 раз наносили удары беспилотниками и обстреливали из артиллерии два района Днепропетровской области. В результате атак два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обстрелы Никопольского района

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Томаковская, Покровская, Червоногригоровская и Мировская громады. Разрушены лицей, предприятие, заправка, многоквартирный и частные дома, а также автомобили.

В результате атак погибли 64-летний мужчина и 77-летняя женщина.Еще восемь человек получили ранения, двое из них - женщины 44 и 47 лет - госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальные будут лечиться амбулаторно.

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Обстрелы Криворожья

Кроме того, противник нанес удар и по Апостоловской громаде в Криворожье. Поврежден автомобиль.

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