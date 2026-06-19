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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Утром враг атаковал Павлоград: погиб ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 19 июня российские захватчики атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Погибла 8-летняя девочка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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Также в результате вражеской атаки пострадала 49-летняя женщина. Ее госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.

Загорелись два частных дома. Один дом разрушен.

С вечера враг нанес удары по трем районам области

Российские оккупанты атаковали артиллерией и беспилотниками:

  • В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. Повреждены предприятие, почтовое отделение, частные дома и автомобиль;
  • В Синельниковском районе противник нанёс удар по Дубовиковской и Васильковской громдам. Повреждены спортивная школа и неэксплуатируемое здание;
  • В Павлограде загорелись частные дома.

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Последствия атак

Атака на Днепропетровскую область: погибший ребенок и разрушения в Павлограде
Атака на Днепропетровскую область: погибший ребенок и разрушения в Павлограде
Атака на Днепропетровскую область: погибший ребенок и разрушения в Павлограде
Атака на Днепропетровскую область: погибший ребенок и разрушения в Павлограде
Атака на Днепропетровскую область: погибший ребенок и разрушения в Павлограде
Атака на Днепропетровскую область: погибший ребенок и разрушения в Павлограде

Автор: 

обстрел (33234) Павлоград (230) Никополь (1404) Днепропетровская область (5329) Никопольский район (802) Павлоградский район (161) Синельниковский район (565)
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