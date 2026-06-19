Утром враг атаковал Павлоград: погиб ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 19 июня российские захватчики атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Погибла 8-летняя девочка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
Также в результате вражеской атаки пострадала 49-летняя женщина. Ее госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.
Загорелись два частных дома. Один дом разрушен.
С вечера враг нанес удары по трем районам области
Российские оккупанты атаковали артиллерией и беспилотниками:
- В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. Повреждены предприятие, почтовое отделение, частные дома и автомобиль;
- В Синельниковском районе противник нанёс удар по Дубовиковской и Васильковской громдам. Повреждены спортивная школа и неэксплуатируемое здание;
- В Павлограде загорелись частные дома.
Последствия атак
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