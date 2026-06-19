УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17113 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
859 1

Зранку ворог атакував Павлоград: загинула дитина. ФОТОрепортаж

Зранку 19 червня російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Загинула 8-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також внаслідок ворожої атаки дістала 49-річну жінку. Її госпіталізовано, лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована.

З вечора ворог вдарив по трьох районах області

Російські окупанти атакували артилерією та безпілотниками:

  • На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Понівечені підприємство, поштове відділення, приватні будинки і автомобіль;
  • У Синельниківському районі противник завдав удару по Дубовиківській і Васильківській громадах. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується;
  • У Павлограді зайнялися приватні будинки.

Читайте також: Окупанти понад 20 разів ударили по Дніпропетровщині: дві людини загинули, 17 - поранені. ФОТОрепортаж

Наслідки атак

Атака на Дніпропетровщину: загибла дитина та руйнування в Павлограді
Атака на Дніпропетровщину: загибла дитина та руйнування в Павлограді
Атака на Дніпропетровщину: загибла дитина та руйнування в Павлограді
Атака на Дніпропетровщину: загибла дитина та руйнування в Павлограді
Атака на Дніпропетровщину: загибла дитина та руйнування в Павлограді
Атака на Дніпропетровщину: загибла дитина та руйнування в Павлограді

Автор: 

обстріл (34588) Павлоград (208) Нікополь (1567) Дніпропетровська область (5148) Нікопольський район (806) Павлоградський район (162) Синельниківський район (567)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 