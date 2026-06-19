Зранку ворог атакував Павлоград: загинула дитина. ФОТОрепортаж
Зранку 19 червня російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Загинула 8-річна дівчинка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Також внаслідок ворожої атаки дістала 49-річну жінку. Її госпіталізовано, лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.
Зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована.
З вечора ворог вдарив по трьох районах області
Російські окупанти атакували артилерією та безпілотниками:
- На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Понівечені підприємство, поштове відділення, приватні будинки і автомобіль;
- У Синельниківському районі противник завдав удару по Дубовиківській і Васильківській громадах. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується;
- У Павлограді зайнялися приватні будинки.
Наслідки атак
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