Окупанти понад 20 разів ударили по Дніпропетровщині: дві людини загинули, 17 - поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 18 червня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та ракетами, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки на Дніпро

Так, російські удари по Дніпру обірвали одне життя. 12 людей постраждали, з них дев’ятеро – у лікарні в стані середньої тяжкості.

Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади.

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Понівечені автівки та амбулаторія.

Унаслідок російських обстрілів загинула одна людина.

П'ятеро постраждали. 56-річна жінка та 53-річний чоловік ушпиталені. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Криворізький район

На Криворіжжі понівечені АЗС та кафе у Зеленодольській громаді.

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Наслідки атак





