Окупанти понад 20 разів ударили по Дніпропетровщині: дві людини загинули, 17 - поранені. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 18 червня російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками та ракетами, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Атаки на Дніпро
Так, російські удари по Дніпру обірвали одне життя. 12 людей постраждали, з них дев’ятеро – у лікарні в стані середньої тяжкості.
Нікопольський район
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади.
Понівечені автівки та амбулаторія.
- Унаслідок російських обстрілів загинула одна людина.
- П'ятеро постраждали. 56-річна жінка та 53-річний чоловік ушпиталені. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Криворізький район
На Криворіжжі понівечені АЗС та кафе у Зеленодольській громаді.
Наслідки атак
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