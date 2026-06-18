Оккупанты более 20 раз нанесли удары по Днепропетровщине: два человека погибли, 17 - ранены. ФОТОрепортаж

В течение дня 18 июня российские войска более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области из артиллерии, с помощью беспилотников и ракет, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Атаки на Днепр

Так, российские удары по Днепру унесли одну жизнь. 12 человек пострадали, из них девять находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Покровская и Марганецкая громады.

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Разбиты автомобили и амбулатория.

В результате российских обстрелов погиб один человек.

Пятеро пострадали. 56-летняя женщина и 53-летний мужчина госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Криворожский район

В Криворожском районе повреждены АЗС и кафе в Зеленодольской громаде.

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Последствия атак





