Оккупанты более 20 раз нанесли удары по Днепропетровщине: два человека погибли, 17 - ранены. ФОТОрепортаж
В течение дня 18 июня российские войска более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области из артиллерии, с помощью беспилотников и ракет, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Атаки на Днепр
Так, российские удары по Днепру унесли одну жизнь. 12 человек пострадали, из них девять находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Никопольский район
В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Покровская и Марганецкая громады.
Разбиты автомобили и амбулатория.
- В результате российских обстрелов погиб один человек.
- Пятеро пострадали. 56-летняя женщина и 53-летний мужчина госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Криворожский район
В Криворожском районе повреждены АЗС и кафе в Зеленодольской громаде.
Последствия атак
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