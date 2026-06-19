Загарбники понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: дві людини загинули, ще восьмеро поранені

Упродовж дня 19 червня російські окупанти понад 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії два райони Дніпропетровської області. Внаслідок атак дві людини загинули, ще восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли Нікопольщини

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Понівечені ліцей, підприємство, заправка, багатоквартирний та приватні будинки і автомобілі.

Внаслідок атак загинули 64-річний чоловік та 77-річна жінка. Ще восьмеро людей зазнали поранень, двох з них - жінок 44 та 47 років госпіталізували у важкому стані. Інші лікуватимуться амбулаторно.

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Обстріли Криворіжжя

Крім того, противник завдав удару й по Апостолівській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджена автівка.

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