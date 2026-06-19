Загарбники понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: дві людини загинули, ще восьмеро поранені
Упродовж дня 19 червня російські окупанти понад 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії два райони Дніпропетровської області. Внаслідок атак дві людини загинули, ще восьмеро зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Понівечені ліцей, підприємство, заправка, багатоквартирний та приватні будинки і автомобілі.
Внаслідок атак загинули 64-річний чоловік та 77-річна жінка. Ще восьмеро людей зазнали поранень, двох з них - жінок 44 та 47 років госпіталізували у важкому стані. Інші лікуватимуться амбулаторно.
Обстріли Криворіжжя
Крім того, противник завдав удару й по Апостолівській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджена автівка.
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