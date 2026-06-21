Ворог за день понад 30 разів атакував Дніпропетровщину: п’ятеро поранених, серед них – 2-річний хлопчик
Упродовж дня неділі, 21 червня, російські загарбники понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Постраждали п'ятеро осіб, серед них - дворічний хлопчик.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській й Покровській громадах. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
П'ятеро людей дістали поранення: 55-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінки 71 і 29 років, 39-річний чоловік та дворічний хлопчик лікуватимуться амбулаторно.
Обстріли Криворіжжя
На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Зеленодольська і Широківська громади. Внаслідок ударів горіло поле з ячменем, понівечені підприємство і приватні оселі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль