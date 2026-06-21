УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9557 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл Харкова
833 0

У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку на рівні 12-го поверху, - ОВА

Дрон поцілив у багатоповерхівку в Харкові

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання російського дрона в стіну багатоповерхового житлового будинку.

Удар прийшовся на рівні 12-го поверху, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про постраждалих не надходила", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що упродовж дня неділі, 21 червня, російські загарбники понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Постраждали п'ятеро осіб, серед них - дворічний хлопчик.

Автор: 

безпілотник БпЛА (6014) обстріл (34636) Харків (6167) атака (1679) Харківська область (2876) Харківський район (965)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 