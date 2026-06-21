У Харкові дрон РФ влучив у багатоповерхівку на рівні 12-го поверху, - ОВА

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання російського дрона в стіну багатоповерхового житлового будинку.

Удар прийшовся на рівні 12-го поверху, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про постраждалих не надходила", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

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Раніше повідомлялося, що упродовж дня неділі, 21 червня, російські загарбники понад 30 разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Постраждали п'ятеро осіб, серед них - дворічний хлопчик.