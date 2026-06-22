РФ нанесла удар "Искандером" по предприятию в Одесской области: один человек погиб, ещё трое пострадали

Вечером 21 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесской области. В результате атаки один человек погиб, ещё трое пострадали.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Сегодня вечером враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется. На месте работают все экстренные службы.

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