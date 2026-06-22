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РФ нанесла удар "Искандером" по предприятию в Одесской области: один человек погиб, ещё трое пострадали
Вечером 21 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесской области. В результате атаки один человек погиб, ещё трое пострадали.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Сегодня вечером враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер" по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение. К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали", - говорится в сообщении.
Кипер добавил, что информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется. На месте работают все экстренные службы.
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