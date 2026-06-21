Рашисты атаковали юг Одесской области: горел жилой сектор. ФОТО

Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре юга Одесской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Горел жилой сектор

Как отмечается, в Измаильском районе в результате атаки поврежден жилой сектор.

В результате попадания загорелись частный жилой дом и приусадебное строение. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

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Обошлось без пострадавших

По данным ОГА, к счастью, никто не пострадал.

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