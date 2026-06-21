Рашисты атаковали юг Одесской области: горел жилой сектор. ФОТО
Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре юга Одесской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Горел жилой сектор
Как отмечается, в Измаильском районе в результате атаки поврежден жилой сектор.
В результате попадания загорелись частный жилой дом и приусадебное строение. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
Обошлось без пострадавших
По данным ОГА, к счастью, никто не пострадал.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль