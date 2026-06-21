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Новини Фото Обстріли Одещини
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Рашисти атакували південь Одещини: горів житловий сектор. ФОТО

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Горів житловий сектор

Як зазначається, в Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор.

Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Також читайте: Росія вночі атакувала Ізмаїльський район Одещини: пошкоджено портову інфраструктуру

удар по Ізмаїлу

Минулося без постраждалих

За даними ОВА, на щастя, ніхто не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Ізмаїльський район: пошкоджено інфраструктуру, знеструмлено понад 22 тисячі абонентів (оновлено). ФОТОрепортаж

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обстріл (34617) Одеська область (4136) Ізмаїльський район (45)
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