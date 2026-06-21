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Рашисти атакували південь Одещини: горів житловий сектор. ФОТО
Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Горів житловий сектор
Як зазначається, в Ізмаїльському районі внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор.
Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
Минулося без постраждалих
За даними ОВА, на щастя, ніхто не постраждав.
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