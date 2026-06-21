РФ вдарила "Іскандером" по підприємству на Одещині: одна людина загинула, ще троє постраждали

Ввечері 21 червня російські загарбники завдали ракетного удару по території сільськогосподарського підприємства в Одеській області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє постраждали.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

"Сьогодні ввечері ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства. Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення. На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждало", - сказано в повідомленні.

Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих та наслідків ворожої атаки уточнюється. На місці працюють усі екстрені служби.

Дивіться також: Рашисти атакували південь Одещини: горів житловий сектор. ФОТО