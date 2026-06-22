В оккупированном Крыму прогремели взрывы: вероятно, атакованы здание ФСБ и Таврическая ТЭС

Вечером 21 июня и в ночь на 22 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под удар могли попасть здание пограничной службы ФСБ РФ в Армянске и Таврическая теплоэлектростанция. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы прогремели в нескольких районах Крыма

По данным пабликов, взрывы раздавались в Армянске, Феодосии, Севастополе и других районах полуострова. Сообщалось также о работе российской противовоздушной обороны и звуках стрелкового оружия.

Вечером оккупационные власти объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников.

Сообщают об ударе по зданию ФСБ

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Армянске было зафиксировано попадание в здание пограничной службы ФСБ РФ, расположенное вблизи железнодорожного вокзала. После взрыва вспыхнул пожар, а впоследствии, по информации паблика, произошла детонация, вероятно, боеприпасов.

Местные жители также сообщали о запахе гари в городе. В то же время независимого подтверждения этих сообщений пока нет.

В части Крыма пропало электроснабжение

После серии взрывов в соцсетях начали появляться сообщения о перебоях с электроснабжением в Феодосии, Севастополе, Керчи и ряде других населенных пунктов оккупированного полуострова.

Кроме того, отдельные Telegram-каналы сообщили об атаке беспилотников на Таврическую ТЭС. Официальная информация о возможных повреждениях энергетического объекта или других последствиях на момент публикации отсутствует.

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