В окупованому Криму пролунали вибухи: ймовірно атаковано будівлю ФСБ та Таврійську ТЕС

Увечері 21 червня та в ніч проти 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Під удар могли потрапити будівля прикордонної служби ФСБ РФ в Армянську та Таврійська теплоелектростанція. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на місцеві Telegram-канали.

Вибухи пролунали в кількох районах Криму

За даними пабліків, вибухи лунали в Армянську, Феодосії, Севастополі та інших районах півострова. Повідомлялося також про роботу російської протиповітряної оборони та звуки стрілецької зброї.

Увечері окупаційна влада оголосила повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

Повідомляють про удар по будівлі ФСБ

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що в Армянську було зафіксовано влучання по будівлі прикордонної служби ФСБ РФ, розташованій поблизу залізничного вокзалу. Після вибуху спалахнула пожежа, а згодом, за інформацією пабліка, відбулася детонація, ймовірно, боєприпасів.

Місцеві жителі також повідомляли про запах гару в місті. Водночас незалежного підтвердження цих повідомлень наразі немає.

У частині Криму зникло електропостачання

Після серії вибухів у соцмережах почали з'являтися повідомлення про перебої з електропостачанням у Феодосії, Севастополі, Керчі та низці інших населених пунктів окупованого півострова.

Крім того, окремі телеграм-канали повідомили про атаку безпілотників на Таврійську ТЕС. Офіційна інформація щодо можливих пошкоджень енергетичного об'єкта або інших наслідків станом на момент публікації відсутня.

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