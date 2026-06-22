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Новости Удар по Киево-Печерской лавре
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Из 140 монахов УПЦ МП спасать Киево-Печерскую лавру после удара РФ пришли лишь 5, - наместник ПЦУ епископ Авраамий

К ликвидации последствий российской атаки на Лавру присоединились лишь 5 монахов Московского патриархата.

Лишь пятеро из 140 монахов УПЦ Московского патриархата приняли участие в спасении Киево-Печерской лавры после российского удара в ночь на 16 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины епископ Авраамий.

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По его словам, он надеялся, что братия, находящаяся в единстве с Московским патриархатом, поможет спасать святыню после атаки РФ.

"Из 140 монахов пришло лишь пятеро", — сказал Авраамий.

Епископ отметил, что к ликвидации последствий удара активно присоединились спасатели и правоохранители.

В то же время он выразил непонимание в связи с пассивной позицией большинства монахов УПЦ МП.

Авраамий также подчеркнул, что представители ПЦУ не считают братию из Нижней лавры врагами и призвал их перейти в Православную церковь Украины.

По словам наместника, никто не планирует изгонять монахов из Киево-Печерской лавры, однако после очередной российской атаки оставаться в единстве с Московским патриархатом, по его убеждению, невозможно.

Также Авраамий сообщил, что после повреждения Успенского собора богослужения ПЦУ временно проводят в трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия.

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Лавра (457) УПЦ МП (1570) ПЦУ (769)
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Топ комментарии
+10
Офіцери ФСБ в ПЦУ не перейдуть. Наказу такого не було.
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22.06.2026 11:10 Ответить
+8
Так у них же "отнімают", тому їм байдуже стало.
Взагалі-то їм завжди байдуже було.
Нє свойо - нє жалко.
Тільки місце потрібно "застовбити" під русскій флаг.
Яка різниця - на згарищі він стоїть, чи ні.
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22.06.2026 11:10 Ответить
+6
Коли вже ту "ячейку фсб" викинуть з Києво-Печерської Лаври, а також з Лаври Почаївської.
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22.06.2026 11:16 Ответить

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