УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11288 відвідувачів онлайн
Новини Удар по Києво-Печерській лаврі
3 022 52

Із 140 ченців УПЦ МП рятувати Києво-Печерську лавру після удару РФ прийшли лише п’ятеро, - намісник ПЦУ єпископ Авраамій

До ліквідації наслідків російської атаки по Лаврі долучилися лише 5 ченців Московського патріархату.

Лише п'ятеро зі 140 ченців УПЦ Московського патріархату долучилися до порятунку Києво-Печерської лаври після російського удару в ніч на 16 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України єпископ Авраамій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, він сподівався, що братія, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, допоможе рятувати святиню після атаки РФ.

"Із 140 ченців прийшло лише п’ятеро", – сказав Авраамій.

Єпископ зазначив, що до ліквідації наслідків удару активно долучилися рятувальники та правоохоронці.

Водночас він висловив нерозуміння через пасивну позицію більшості ченців УПЦ МП.

Авраамій також наголосив, що представники ПЦУ не вважають братію з Нижньої лаври ворогами та закликав їх перейти до Православної церкви України.

За словами намісника, ніхто не планує виганяти ченців із Києво-Печерської лаври, однак після чергової російської атаки залишатися в єдності з Московським патріархатом, на його переконання, неможливо.

Також Авраамій повідомив, що після пошкодження Успенського собору богослужіння ПЦУ тимчасово проводять у трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція долучиться до відновлення пошкодженого російським дроном собору Києво-Печерської лаври, - ЗМІ

Автор: 

Лавра (337) УПЦ МП (1227) ПЦУ (778)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Офіцери ФСБ в ПЦУ не перейдуть. Наказу такого не було.
показати весь коментар
22.06.2026 11:10 Відповісти
+10
Так у них же "отнімают", тому їм байдуже стало.
Взагалі-то їм завжди байдуже було.
Нє свойо - нє жалко.
Тільки місце потрібно "застовбити" під русскій флаг.
Яка різниця - на згарищі він стоїть, чи ні.
показати весь коментар
22.06.2026 11:10 Відповісти
+9
Коли вже ту "ячейку фсб" викинуть з Києво-Печерської Лаври, а також з Лаври Почаївської.
показати весь коментар
22.06.2026 11:16 Відповісти

Завантаження...

 
 