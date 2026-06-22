Із 140 ченців УПЦ МП рятувати Києво-Печерську лавру після удару РФ прийшли лише п’ятеро, - намісник ПЦУ єпископ Авраамій
Лише п'ятеро зі 140 ченців УПЦ Московського патріархату долучилися до порятунку Києво-Печерської лаври після російського удару в ніч на 16 червня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної церкви України єпископ Авраамій.
За його словами, він сподівався, що братія, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, допоможе рятувати святиню після атаки РФ.
"Із 140 ченців прийшло лише п’ятеро", – сказав Авраамій.
Єпископ зазначив, що до ліквідації наслідків удару активно долучилися рятувальники та правоохоронці.
Водночас він висловив нерозуміння через пасивну позицію більшості ченців УПЦ МП.
Авраамій також наголосив, що представники ПЦУ не вважають братію з Нижньої лаври ворогами та закликав їх перейти до Православної церкви України.
За словами намісника, ніхто не планує виганяти ченців із Києво-Печерської лаври, однак після чергової російської атаки залишатися в єдності з Московським патріархатом, на його переконання, неможливо.
Також Авраамій повідомив, що після пошкодження Успенського собору богослужіння ПЦУ тимчасово проводять у трапезному храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія.
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Взагалі-то їм завжди байдуже було.
Нє свойо - нє жалко.
Тільки місце потрібно "застовбити" під русскій флаг.
Яка різниця - на згарищі він стоїть, чи ні.