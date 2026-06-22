РФ активно наносит удары по Купянскому направлению авиабомбами и дронами: на переправы может сбрасывать до 30 КАБ в сутки, - Федоренко

Российские войска усиливают давление на Купянском направлении, применяя авиацию и беспилотники. В район переправ могут сбрасывать до 30 кассетных бомб в день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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На Купянском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать тактическую инициативу и наносить удары по позициям российских войск. В то же время противник активно применяет беспилотники и авиацию, пытаясь затруднить логистику украинских подразделений.

"На данный момент враг активно использует свои беспилотники. Это одна из ключевых угроз на Купянском участке, поскольку противник активно пытается блокировать нашу логистику и, соответственно, в частности, медицинскую эвакуацию. Противник имеет возможность применять авиацию с управляемыми авиабомбами. Каких-либо разумных ограничений у врага пока нет. То есть он может в полной мере использовать и реактивное вооружение. Как следствие, враг делает все возможное и невозможное для того, чтобы полностью заблокировать логистику с правого берега реки Оскол на левый, которая позволяет обеспечить нашу группировку необходимым количеством сил и средств. Бывают дни, когда в район переправ противник может сбросить до 30 управляемых авиабомб", — отметил Федоренко.

Удары по позициям противника и контроль ситуации

Украинские военные уничтожают вражеские огневые позиции и места сосредоточения личного состава российской армии.

"Силы обороны Украины выполняют несколько важных задач. Первая — это противодействие основным угрозам со стороны вражеских пилотов, в частности специализированных подразделений РФ. Мы не просто можем бороться, мы делаем это более чем успешно. Мы активно работаем по тем установкам, которые направлены в район переправ, то есть по пушкам, системам РСЗО, действующим в районе переправ. Также мы можем и выполняем эти задачи, уничтожая места дислокации личного состава, то есть те места, где они скапливаются перед тем, как перейти к штурмовым действиям или к тактике инфильтрации, то есть когда отдельными группами враг пытается проникнуть в тыл сил обороны. Однако у нас пока нет возможности активно бороться с вражеской авиацией", — отметил военный.

Роль баллистики

По мнению Федоренко, изменить ситуацию может появление в Украине серийного производства баллистического вооружения.

"Это баллистические ракеты, баллистическое вооружение. Это очень узкий мировой клуб: всего около 15 стран обладают баллистическими ракетами. И в случае, если Украина сможет наладить серийное производство этой системы, то есть не одна ракета, не две, а это будет определенный производственный процесс с определенной способностью ежемесячно применять такое количество ракет, то, соответственно, авиация противника будет вынуждена постоянно перемещаться", — отметил командир.

Он пояснил, что высокая скорость и точность баллистических ракет, а также постепенное ослабление российской системы ПВО способны существенно затруднить применение авиации противником.

"Противовоздушная оборона противника не сможет своевременно принять меры противодействия и в полной мере обезопасить свои самолеты. Несколько успешно проведенных операций по уничтожению самолетов на аэродромах базирования и управляемых авиабомб приведут к тому, что они сами по себе не смогут запускать их в тех количествах, в которых запускают сейчас", — сказал Федоренко.

Также он отметил, что дополнительный результат могут дать удары по складам авиабомб и предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса.

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"Несколько ударов вглубь Российской Федерации по местам хранения управляемых авиабомб и ряду объектов военно-промышленного комплекса, которые их производят, существенно приведут к снижению той угрозы, которая сейчас существует для нас, для Сил обороны", — подчеркнул командир.

Уничтожение врага

Отдельно он подчеркнул, что украинские военные продолжают работу по уничтожению противника и поддержанию логистики на фронте.

"Мы активно продолжаем работать по всем направлениям выявления и уничтожения противника, по разблокированию логистики, чтобы иметь возможность осуществлять материально-техническое обеспечение. Это позволяет нам, опираясь на результаты, четко заявить, что мы фактически удерживаем тактическую инициативу на поле боя", — подытожил Федоренко.

Он также заявил, что Украина постепенно наращивает количество результативных ударов по военным объектам в глубине территории РФ.

"Уже третий месяц подряд Силы обороны наносят удары по территории Российской Федерации беспилотниками чаще, чем Россия запускает их по нам. С каждым месяцем ударов вглубь Российской Федерации будет только больше, успешных долетов будет больше", — заявил он.

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