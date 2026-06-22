РФ активно б’є по Куп’янському напрямку авіабомбами та дронами: на переправи може скидати до 30 КАБів на добу, - Федоренко

Російські війська посилюють тиск на Куп’янському напрямку, застосовуючи авіацію та безпілотники. У район переправ можуть скидати до 30 КАБів на день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони України продовжують утримувати тактичну ініціативу та завдавати ударів по позиціях російських військ. Водночас противник активно застосовує безпілотники та авіацію, намагаючись ускладнити логістику українських підрозділів.

"На поточний момент ворог активно працює своїми безпілотниками. Це одна з ключових загроз на Куп’янському відтинку, тому що противник активно намагається блокувати нашу логістику і, відповідно, медичну евакуацію зокрема. Противник має можливість працювати авіацією з керованими авіабомбами. Ліміту якогось притомного, скажімо, ворога поки що немає. Тобто він може працювати вдосталь також реактивним озброєнням. Як наслідок, ворог робить усе можливе і неможливе для того, щоб повною мірою заблокувати логістику з правого берега річки Оскіл на лівий, яка дає можливість забезпечити наше угруповання необхідною кількістю сил та засобів. Бувають дні, коли в район переправ противник може скинути до 30 керованих авіабомб", - зазначив Федоренко.

Удари по позиціях противника та контроль ситуації

Українські військові знищують ворожі вогневі позиції та місця зосередження особового складу російської армії.

"Сили оборони України виконують декілька важливих завдань. Перше – це протидія основним загрозам з боку ворожих пілотів, зокрема спеціалізованих підрозділів РФ. Ми не просто можемо боротися, ми робимо це більш ніж вдало. Ми активно працюємо по тих установках, які направлені в район переправ, тобто гарматах, системах РСЗВ, що працюють в районі переправ. Також ми можемо, і виконуємо ці завдання, знищувати місця розташування особового складу, тобто ті місця, де вони накопичуються перед тим, як перейти до штурмових дій або до тактики інфільтрації, тобто коли поодинокими групами ворог намагається зайти за комір силам оборони. Однак у нас поки що немає можливості активно боротися з ворожою авіацією", - зазначив військовий.

Роль балістики

На думку Федоренка, змінити ситуацію може поява в України серійного виробництва балістичного озброєння.

"Це балістичні ракети, балістичне озброєння. Це дуже вузький клуб світовий, всього близько 15 країн мають балістичні ракети. І в випадку, коли Україна зможе реалізувати цю систему потоково, тобто не одна ракета, не дві, а це буде певний виробничий процес з певною спроможністю щомісяця застосовувати таку кількість ракет, то, відповідно, авіація противника буде вимушена постійно мігрувати", - зазначив командир.

Він пояснив, що висока швидкість і точність балістичних ракет, а також поступове послаблення російської системи ППО здатні істотно ускладнити застосування авіації противником.

"Протиповітряна оборона противника не зможе своєчасно вжити заходів протидії і повною мірою убезпечити свої літаки. Декілька успішно проведених операцій по знищенню літаків на летовищах базування і керованих авіабомб призведуть до того, що вони самі собою не зможуть запускати їх у тих кількостях, які запускають зараз", - сказав Федоренко.

Також він зазначив, що додатковий результат можуть дати удари по складах авіабомб і підприємствах російського оборонно-промислового комплексу.

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"Декілька ударів в глибину Російської Федерації по місцях зберігання керованих авіабомб та ряду об’єктів військово-промислового комплексу, які їх виготовляють, суттєво призведуть до зниження тієї загрози, яка зараз є для нас, для Сил оборони", - наголосив командир.

Знищення ворога

Окремо він підкреслив, що українські військові продовжують роботу зі знищення противника та підтримання логістики на фронті.

"Ми активно продовжуємо працювати в усіх напрямках виявлення і знищення противника, в розблокуванні логістики, щоб могли проводити логістичне забезпечення. Це дає нам можливість чітко сказати, базуючись на результатах, що ми фактично тримаємо тактичну ініціативу на полі бою", - підсумував Федоренко.

Він також заявив, що Україна поступово нарощує кількість результативних ударів по військових об’єктах у глибині території РФ.

"Вже третій місяць поспіль Сили оборони завдають ударів по території Російської Федерації більше безпілотниками, ніж Росія запускає по нас. З кожним місяцем ударів в глибину Російської Федерації буде лише більше, успішних дольотів буде більше", - заявив він.

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