Под вражескими ударами 52 населенных пункта Херсонщины: 1 человек погиб, еще 1 ранен

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами оказались Чаривное, Борозенское, Кучерское, Раковка, Тараса Шевченко, Берислав, Урожайное, Червоное, Беляевка, Софиевка, Томарино, Миловое, Нововоронцовка, Красный Яр, Белозерка, Днепровское, Велетенское, Кизомис, Новодмитровка, Томина Балка, Зоровка, Разлив, Знаменка, Янтарное, Широкая Балка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Станислав, Понятовка, Инженерное, Камышаны, Киселевка, Александровка, Береговое, Бургунка, Гавриловка, Змиевка, Зимовник, Золотая Балка, Ивановка, Качкаревка, Казацкое, Львово, Никольское, Николаевка, Михайловка, Новоберислав, Новокаиры, Тягинка, Крещеневка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 частных дома. Также оккупанты разгромили фермерское хозяйство и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, ещё 1 получил ранения.

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