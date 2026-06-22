Під ворожими ударами 52 населених пункти Херсонщини: 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Чарівне, Борозенське, Кучерське, Раківка, Тараса Шевченка, Берислав, Урожайне, Червоне, Біляївка, Софіївка, Томарине, Милове, Нововоронцовка, Червоний Яр, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Розлив, Знам'янка, Янтарне, Широка Балка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Станіслав, Понятівка, Інженерне, Комишани, Киселівка, Олександрівка, Берегове, Бургунка, Гаврилівка, Зміївка, Зимівник, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Тягинка, Хрещенівка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки.Також окупанти понівечили фермерське господарство та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

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